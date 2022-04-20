Sony, как и Microsoft, хочет добавить рекламу в бесплатные игры

16 апреля мы сообщили о том, что Microsoft раздумывает над тем, чтобы добавить в бесплатные игры рекламу. Согласно данным издания Business Insider, Sony хочет пойти тем же путём.

Сообщается, что японская компания уже начала работать над тем, чтобы внедрять рекламу в бесплатные игры. Идея состоит в том, чтобы побудить разработчиков продолжать создавать бесплатные игры, популярность которых возросла благодаря пандемии, предоставляя им средства для их монетизации.

Конечно, Sony не хочет получить много негативной реакции, поэтому планирует внедрить рекламу аккуратно, будто бы она выступает частью самой игры. При этом те, кто посмотрит рекламу, смогут получить различные бонусы. Например, скины или игровую валюту.

Если всё пойдёт по плану, то программу запустят в конце 2022 года. Важно отметить, что это касается только бесплатных игр вроде Fortnite или Apex Legends.

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