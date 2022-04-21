LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показывает рекордные продажи

Warner Bros. Games объявила, что LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показала лучший старт среди всех LEGO-игр. Вполне ожидаемый результат, учитывая огромный ажиотаж аудитории и постоянное лидерство в списках самых грядущих премьер.

Стартовый тираж за две недели составил 3,2 млн копий.

Ранее The Skywalker Saga показала рекордный старт в Steam, а в Британии продажи оказались сравнимыми с Elden Ring — у той вообще за первые несколько недель по миру было 12 млн проданных копий. Вряд ли LEGO Star Wars так быстро доберётся до таких высот, но не будем загадывать.

В России игра официально не вышла, однако мы уже подготовили обзор. Нам понравилась сама идея и многие механики, однако ради умещения событий сразу девяти фильмов разработчики пошли на слишком многие жертвы — особенно досталось приквелам.