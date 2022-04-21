LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показывает рекордные продажи
Поделиться
Warner Bros. Games объявила, что LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показала лучший старт среди всех LEGO-игр. Вполне ожидаемый результат, учитывая огромный ажиотаж аудитории и постоянное лидерство в списках самых грядущих премьер.
Стартовый тираж за две недели составил 3,2 млн копий.
Ранее The Skywalker Saga показала рекордный старт в Steam, а в Британии продажи оказались сравнимыми с Elden Ring — у той вообще за первые несколько недель по миру было 12 млн проданных копий. Вряд ли LEGO Star Wars так быстро доберётся до таких высот, но не будем загадывать.
В России игра официально не вышла, однако мы уже подготовили обзор. Нам понравилась сама идея и многие механики, однако ради умещения событий сразу девяти фильмов разработчики пошли на слишком многие жертвы — особенно досталось приквелам.
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
17:15
-
17:11
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
15:42
-
15:04
-
14:50
-
14:50
-
14:21
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20
-
08:52
-
08:23
-
07:43
- 20 апреля 2022
-
20:21
-
19:52
-
19:42
-
19:19
-
19:02
-
18:35
-
18:01
-
16:55
-
16:30
Партнерский контент