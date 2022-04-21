В Epic Games Store дарят Amnesia: Rebirth и Riverbound

21 апреля в Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 28-го числа можно забрать две игры: Amnesia: Rebirth и Riverbound.
Amnesia: Rebirth представляет собой хоррор от первого лица, в котором игрокам предстоит взять на себя роль Таси Трианон и выяснить, что произошло ранее. Авторами игры выступила студия Frictional Games, подарившая культовый хоррор Amnesia: The Dark Descent.
Riverbound — воксельная экшен адвенчура с видом сверху. Игрокам нужно отправиться в путешествие, выполнять задания, искать сокровища и дать отпор врагам. Играть можно как одному, так и с друзьями. В арсенале геймеров будет более 50 видов вооружения.
C 28 апреля Epic Games начнёт раздавать Paradigm и Just Die Already.
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