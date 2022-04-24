В EVE Online выросли цены на подписку и наборы — до 18 000 и 49 900 рублей

Авторы EVE Online сообщили фанатам, что с 17 мая подорожают наборы с премиальной валютой и подпиской. Причинами назвали увеличение затрат на производство и инфляцию.
Разработчики планируют и дальше развивать EVE Online, что они делали с 2003 года. Подорожание омега-статуса, подписки космической MMO впервые с 2004 года и внутриигровой премиальной валюты необходимо для «эволюции проекта и его вечного существования».
Новые цены на подписку
Новые цены на наборы внутриигровой валюты
Также авторы EVE Online ввели новые планы на подписку, среди которых 2 и 24 месяца, и на покупку премиальной валюты. Тарифы, по словам студии, позволят сэкономить на покупке крупных наборов и омега-статуса на несколько месяцев.
EVE Online доступна бесплатно на ПК.
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