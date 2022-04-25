Владимир Путин объявил о начале десятилетия науки и технологий в России

На портале правовой информации опубликовали указ Владимира Путина, в котором он объявил десятилетие науки и технологий в России. Усиление роли этой сферы проведут с целью решения важнейших задач развития страны и общества.

Десятилетием науки и технологий объявили 2022-2031 годы. Целями в этот период будут привлечение молодёжи в сферу исследований и разработок, а также привлечение в неё талантливых специалистов. Кроме этого, планируется облегчить доступ к информации о достижениях и развитии российской науки для граждан РФ.

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