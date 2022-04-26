В Steam вышла Dune: Spice Wars — новая стратегия по «Дюне» Фрэнка Герберта

Shiro Games выпустила стратегию по «Дюне» — Dune: Spice Wars — в ранний доступ Steam. Игру можно купить за 1050 рублей.

Dune: Spice Wars — 4Х-стратегия от создателей Northgard. Действие игры происходит во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. Игроку предстоит возглавить одну из фракций и сражаться за контроль над суровой пустынной планетой Арракис. От выбора стороны будет зависеть и геймплей. Так, можно следовать законам чести в духе Дома Атрейдесов или выбрать путь насилия и коварства в стиле Дома Харконненов.

Ранее авторы опубликовали системные требования проекта. Для запуска понадобится видеокарта уровня GTX 1050 и 8 ГБ оперативной памяти.

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