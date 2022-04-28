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«Властелин колец онлайн» недавно побил рекорд онлайна за 10 лет

«Властелин колец онлайн» недавно побил рекорд онлайна за 10 лет
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Издание GameSpot обратило внимание, что в 2022 году популярность бесплатной MMO по «Властелину колец» резко скакнула. Это связано с парочкой факторов.

Первый — в 2022 году игра празднует своё 15-летие. В честь этого разработчики добавили в проект новый регион, нового питомца и много другого контента, что побудило многих игроков поиграть в тайтл. Второй фактор — авторы сделали премиальный контент бесплатным для всех. Это также сказалось на популярности The Lord of the Rings Online.

Согласно данным сервиса Steam DB, 21 апреля в проекте было 3760 человек, что почти приблизилось к рекорду в 3965 человек. Примечательно, что у тайтла есть собственный лаунчер, поэтому данные в Steam не могут предоставить точное число всех игроков, вернувшихся в проект.

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