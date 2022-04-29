Деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 требуют запретить в России
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На платформе Change.org появилась петиция с просьбой запретить деятельность студии GSC Game World на территории России. Автор петиции отметил, что решил создать её поскольку GSC «проводит неприемлемую политику в адрес российских потребителей».
Также автор подчеркнул, что в Discord-сервере GSC Game World были замечены призывы к террористическим действиям против граждан РФ. Ещё авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 обвинил в русофобии и оскорблении граждан России по национальному признаку.
Считаем подобное поведение неприемлемым, и просим органы государственной власти Российской Федерации обратить внимание на поведение данной компании. Важно отметить, что в их продукции (видеоиграх) нет дискриминации россиян, она выражается только в поведении сотрудников компании в публичной сфере.
Новость по темеВ России заблокировали сайт S.T.A.L.K.E.R. 2
Петицию подписали уже 224 человека. Цель — собрать 500 подписей. S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series.
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