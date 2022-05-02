Фанаты Star Wars Battlefront 2 развивают шутер вместо EA — в игру добавили около 30 героев

EA прекратила поддержку Star Wars Battlefront 2, но энтузиасты продолжают развивать игру. Недавно команда моддеров добавила в шутер почти 30 новых персонажей, которых можно скачать бесплатно.

Изначально героев хотели добавить две разные команды, но потом они объединились для создания масштабного мода. Всего в Star Wars Battlefront 2 появились 28 игровых персонажей, включая Сноука, Асоку, Мейса Винду, Джину Эрсо и другие фигуры из фильмов и сериалов по «Звёздным войнам».

Мод также улучшает искусственный интеллект, количество зарабатываемых в матчах очков, интерфейс и делает доступными все наряды.

Авторы приложили инструкцию по установке мода, для работы которого потребуются IA Battlefront Gameplay Rework и Instant Action Overhaul. После установки Star Wars Battlefront 2 можно запустить либо в одиночном режиме, либо на фанатских серверах Kyber.

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