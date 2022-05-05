Devolver Digital просит не покупать её игры в Steam до вечера. Грядёт распродажа?

Издатель Devolver Digital (Weird West, Serious Sam: Siberian Mayhem, Loop Hero) в своём «Твиттере» посоветовал геймерам не покупать его игры в Steam «до утра четверга» — или вечера 5 мая по Москве. Совет не относится к самурайскому экшену Trek to Yomi.

Не покупайте игры Devolver Digital в Steam до утра четверга — кроме предзаказа Trek to Yomi. Доверьтесь нам.

Судя по всему, уже сегодня вечером издатель запустит большую распродажу своих игр со скидками на множество проектов. Своим советом Devolver Digital решила не только сохранить деньги покупателям, но и обратить их внимание на будущую акцию компании.

Игры Devolver Digital доступны и в российском Steam, так что в распродаже поучаствуют в том числе и отечественные геймеры.

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