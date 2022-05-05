Глава разработки Mafia 3 Хейден Блэкман покинул 2K Games после 10 лет работы

Глава студии Hangar 13 Хейден Блэкман покинул компанию спустя почти 10 лет работы. Представители издательства 2K Games в обращении к сотрудникам заявили, что он решил уйти и заняться чем-то абсолютно новым.

Хейден Блэкман в первую очередь известен как геймдиректор спорной Mafia 3 и ремейка Mafia: Definitive Edition. До прихода в компанию разработчик трудился над дилогией Star Wars: The Force Unleashed.

По данным инсайдеров, Блэкман покинул компанию сразу же после отмены следующего проекта студии под рабочим названием Volt. Это должна была быть онлайн-игра про супергероев, которая запустила бы новую франшизу. Однако 2K отменила проект по неназванным причинам.

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