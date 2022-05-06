Кроссовер года. В EVE Online добавят реальный Microsoft Excel

Разработчики EVE Online на ежегодном мероприятии EVE Fanfest объявили о сотрудничестве с Microsoft. В его рамках в космическую MMO добавят поддержку Excel.
Благодаря специальному расширению игроки смогут свободно переносить данные из EVE Online в таблицу. Это позволит подсчитывать прибыль и стратегию боя. Более подробную информацию о работе Excel в MMO представят позже.
Кроме этого, авторы EVE Online рассказали о сюжетных дополнениях. Разработчики описывают их как динамичные истории, в которых игроки своими решениями смогут сформировать вселенную Нового Эдема.
Проходить сюжетные аддоны смогут все игроки независимо от уровня мастерства, сообщил директор EVE Online Бергур Финнбогасон. Также в MMO добавят функцию AIR Career Program, которая поможет новичкам определиться с классом. О деталях первого дополнения обещают рассказать в ближайшие месяцы.
EVE Online доступна бесплатно на ПК. Недавно авторы MMO подняли цены на подписку и наборы.
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