Игроки уничтожают Total War: Warhammer 3 в Steam

Total War: Warhammer 3 вышла с большим количеством багов и плохой оптимизацией, за что была раскритикована игроками. Теперь же отзывы стратегии в Steam стали в основном негативными из-за редких патчей.

Фанаты сообщают, что на фоне большого количества ошибок в Total War: Warhammer 3 выходит слишком мало обновлений. Игроки сравнили последний проект Creative Assembly c Total War: Rome 2, для которой за первый месяц вышло четыре важных обновления.

Другие удивляются, что авторы Total War: Warhammer 3 добавили в недавнюю дорожную карту настройку частоты пополнений. По мнению игроков, такие обновления тянут максимум на сноску в патче, а не на долгосрочные планы.

Редкие патчи заставляют фанатов задуматься, что авторов Total War: Warhammer 3 больше волнуют будущие проекты, а не исправление недавно вышедших. Стратегия доступна на ПК в магазинах Epic Games, Steam и Xbox, но не в России.

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