Анонс GTA 6 в «Твиттере» стал самым популярным постом в соцсети об играх за всю историю

В начале февраля Rockstar подтвердила разработку долгожданной GTA 6. Никаких деталей студия не сообщила, однако пообещала сделать значительный шаг вперёд для серии.

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Спустя три месяца пост с анонсом в «Твиттере» стал лидером по количеству лайков среди всех твитов о видеоиграх в соцсети, собрав более 600 тыс. отметок «Нравится».

Предыдущим лидером около года был твит Sony о переносе презентации PlayStation 5 из-за массовых протестов в США — 510 тыс. лайков. Замыкает тройку анонс даты выхода эксклюзива для Nintendo Switch под названием Splatoon 3 — 364 тыс. лайков.

Таким образом, новая GTA вызывает нешуточный ажиотаж самим существованием. Будем надеяться, что Rockstar не подведут игроков и выпустят действительно качественный продукт.

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