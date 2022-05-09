Комедийный сериал про киберспорт и League of Legends получил трейлер

Paramount Plus представил трейлер комедийного сериала в документальном стиле под названием Players. Шоу расскажет о киберспортивной команде по League of Legends и отношениях внутри коллектива.

В центре Players окажется вымышленная киберспортивная команда, которая проводит первый турнир по League of Legends после многих лет напряжённых отношений. Для победы коллективу предстоит найти взаимопонимание, в том числе между юным талантом и 27-летним ветераном клуба.

Исполнительными продюсерами шоу стали Тони Ясенда и Дэн Перро, известные по сериалу «Американский вандал». Первый также займётся постановкой Players. За создание отвечают CBS, Funny or Die и Riot Games.

В Players сыграли Эли Генри («Смолфут») и Миша Брукс («Удивительная миссис Мейзел»), которые станут постоянными участниками шоу. Премьера состоится 16 июня в сервисе Paramount Plus, который недоступен в России.

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