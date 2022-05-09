Комедийный сериал про киберспорт и League of Legends получил трейлер

Paramount Plus представил трейлер комедийного сериала в документальном стиле под названием Players. Шоу расскажет о киберспортивной команде по League of Legends и отношениях внутри коллектива.
В центре Players окажется вымышленная киберспортивная команда, которая проводит первый турнир по League of Legends после многих лет напряжённых отношений. Для победы коллективу предстоит найти взаимопонимание, в том числе между юным талантом и 27-летним ветераном клуба.
Исполнительными продюсерами шоу стали Тони Ясенда и Дэн Перро, известные по сериалу «Американский вандал». Первый также займётся постановкой Players. За создание отвечают CBS, Funny or Die и Riot Games.
В Players сыграли Эли Генри («Смолфут») и Миша Брукс («Удивительная миссис Мейзел»), которые станут постоянными участниками шоу. Премьера состоится 16 июня в сервисе Paramount Plus, который недоступен в России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 мая 2022
-
22:14
-
21:31
-
20:46
-
20:10
-
19:29
-
18:46
-
18:02
-
17:42
-
17:07
-
17:05
-
16:37
-
16:08
-
15:50
-
15:04
-
14:39
-
13:53
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:26
- 8 мая 2022
-
19:31
-
18:56
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
16:12
-
15:36
-
14:51
-
14:07
-
13:33
-
12:42
- 7 мая 2022
-
19:05