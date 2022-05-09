Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала про киберспортивную команду по League of Legends

Комедийный сериал про киберспорт и League of Legends получил трейлер
Комментарии

Paramount Plus представил трейлер комедийного сериала в документальном стиле под названием Players. Шоу расскажет о киберспортивной команде по League of Legends и отношениях внутри коллектива.

В центре Players окажется вымышленная киберспортивная команда, которая проводит первый турнир по League of Legends после многих лет напряжённых отношений. Для победы коллективу предстоит найти взаимопонимание, в том числе между юным талантом и 27-летним ветераном клуба.

Исполнительными продюсерами шоу стали Тони Ясенда и Дэн Перро, известные по сериалу «Американский вандал». Первый также займётся постановкой Players. За создание отвечают CBS, Funny or Die и Riot Games.

В Players сыграли Эли Генри («Смолфут») и Миша Брукс («Удивительная миссис Мейзел»), которые станут постоянными участниками шоу. Премьера состоится 16 июня в сервисе Paramount Plus, который недоступен в России.

Новость по теме
Сергей Гламазда покинул пост генерального менеджера российской Virtus.pro

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022