«Там нет развлечений». Автор Final Fantasy 14 высказался о метавселенных

Директор Final Fantasy 14 Наоки Ёсида пообщался с японским изданием Bunshun, где рассказал о своём отношении к метавселенным.

Разработчик поделился, что не считает метавселенные развлечением, потому что они только заменяют реальность. MMO же вроде Final Fantasy 14 предлагает вымышленный мир со своими законами и геймплеем.

Я рассматриваю метавселенную как систему, которая заменяет реальность виртуальным миром. Поэтому я не думаю, что она имеет что-то общее с развлечениями. Люди могут использовать аватар и ходить по магазинам, но там нет развлечений. Что такого интересного в системах нашего мира?

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В будущем Ёсида не хочет работать над метавселенными, а предпочёл бы создать что-то для виртуальной реальности, но не в ближайшее время.

Комментарии Ёсиды значительно отличаются от нынешнего направления Square Enix. Компания продала авторов Tomb Raider и Deus Ex с правами на франшизы, чтобы вложиться в ИИ, блокчейн и облачные технологии.

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