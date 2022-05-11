В RuTube заявили о восстановлении части инфраструктуры. Сайт не работает больше 48 часов

Утром 9 мая внезапно перестал работать RuTube из-за массивной хакерской атаки. При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «на сайте ведутся технические работы». По данным некоторых СМИ, RuTube не только атаковали, но и «полностью удалили код сайта», из-за чего сервис «не подлежит восстановлению».

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В интервью «Ведомостям» вечером 10 мая гендиректор RuTube Александр Моисеев заявил, что сайту удалось оправиться после серьёзнейшей атаки, а сам сервис последовательно возобновляет работу.

Нам удалось частично оправиться после серьёзнейшей атаки. Повреждённая часть инфраструктуры полностью восстановлена. Сейчас RuTube последовательно возобновляет работу сервиса.

На момент публикации заметки RuTube всё ещё недоступен. На сайте висит плашка о том, что «ведутся технические работы». По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, атакующие удалили ряд критических данных и выкачали информацию, чтобы публично подтвердить утечку. Компания ведёт расследование инцидента — оно займёт до трёх недель. После этого можно будет сказать, стоял ли за атакой кто-то из сотрудников RuTube.

Гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов отмечает, что, даже если у сервиса есть резервные копии, восстановление займёт от недели и будет стоить несколько десятков миллионов рублей. По оценке директора департамента по продажам инвесткомпании «Вектор Икс» Сергея Звенигородского, убытки из-за расходов на восстановление и потери дохода от рекламы могут составить от 500 млн до 1 млрд рублей.

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