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В PS Plus начнут раздавать игры от команды Layers of Fear и грядущей Silent Hill

В PS Plus начнут дарить игры хоррор-студии Bloober Team
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Польская студия Bloober Team объявила о достижении партнёрства с Sony Interactive Entertainment. Сообщается, что избранные проекты разработчиков Layers of Fear, Observer и The Medium начнут появляться в новом канале дистрибуции.

Речь о перезапуске PS Plus, который в России и Европе ожидается 23 июня.

Что это глобально значит? Что любые игры Bloober Team в обозримом будущем появятся в PS Plus в том или ином виде. Это могут быть как бесплатные бонусы ежемесячной подборки, так и каталоги из более дорогих версий обновлённой подписки. Bloober Team обещает поделиться подробностями сделки в обозримом будущем.

Сейчас студия работает над игрой совместно с Konami — всё указывает на то, что это одна из нескольких новых Silent Hill. Утром как раз утекли скриншоты какой-то из них.

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