Авторы Hogwarts Legacy показали гербы факультетов Хогвартса

Создатели Hogwarts Legacy представили гербы факультетов Хогвартса, среди которых Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Вместе с этим авторы предлагают фанатам выбрать любимый дом на официальном Discord-сервере.

Мнения фанатов разделились. Гриффиндор выбрало большинство, Слизерин чуть-чуть превзошёл Когтевран, а пуффендуйцы оказались в меньшинстве. Также отметили, что для всех домов на фоне использовали основные цвета, кроме Пуффендуя. Авторам посоветовали сделать барсука чёрным, а знак — жёлтым.

Гриффиндор

Пуффендуй

Когтевран

Слизерин

Hogwarts Legacy представляет собой ролевую игру, события которой происходят в XIX веке. Главным героем станет студент, который способен раскрыть древнюю тайну. Ему будут противостоять тёмный маг Руквуд и гоблин Ранрок, которые хотят получить некий артефакт.

Hogwarts Legacy выйдет в конце 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Недавно страница RPG появилась в Steam.

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