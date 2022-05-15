Создатель God of War раскритиковал главу Xbox из-за переноса Starfield и Redfall

Создатель оригинальной God of War Дэвид Яффе в недавнем подкасте раскритиковала главу Xbox Фила Спенсера из-за переноса Starfield и Redfall. По мнению геймдизайнера, Microsoft нужно найти человека, который будет контролировать разработку игр.

Ты — отстой, Фил Спенсер. Ты — это я, когда мне было 28 лет. Пройди курс терапии.

Яффе сравнил ситуацию с переносом игр для Xbox, включая уже вышедшую Halo Infinite, с его невыпущенной игрой для Sony. По словам геймдизайнера, наличие идеи и знание разработки не всегда тоже самое, что и реальное производство.

Яффе считает Спенсера хорошим планировщиком и провидцем, но Xbox нужен управленец, который будет контролировать разработку игр. Перенос Starfield и Redfall могли быть проблемами самой Bethesda, которые появились до продажи компании, но Спенсер уже должен был их решить, считает создатель God of War.

Starfield и Redfall выйдут на ПК и консоли Xbox, а также попадут в сервис Game Pass. Новые детали игр и геймплей могут показать на пресс-конференции Xbox и Bethesda 12 июня.

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