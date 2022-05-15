Опрос: игроки проводят в Elden Ring более 100 часов и выбирают катаны

Издание Famitsu провело опрос по Elden Ring, участие в котором приняли 1700 игроков. Они поделились любимым классом и оружием, боссами, а также количеством проведённых часов в экшене.
Среднее время в Elden Ring составляет от 100 до 150 часов. Всего семеро человек играли менее 10 часов, а 112 опрошенных — более 300.
Любимым прахом для призыва духов стала Мимическая слеза, которая набрала 721 голос. Среди врагов игроки больше всего запомнили Радана и Малению. При этом многие хотят приквел про них или дополнение. Самые сильные впечатления среди NPC оставили ведьма Ранни, Александр и Блайд.
Большинство опрошенных выбирали в Elden Ring катаны, которые набрали 841 голос. Любимой характеристикой стала сила, за которой следуют выносливость и ловкость, а наиболее популярный класс — бродяга.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5 Xbox One и Xbox Series. Недавно экшен превзошёл по продажам в США Call of Duty: Vanguard, что ранее удавалось немногим.
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