Фанат Elden Ring нашёл статую Малении в магазине игрушек

Пользователь Reddit под ником MAGISTER-ORGANI опубликовал фото Малении из Elden Ring. Судя по всему, статую разместили в каком-то магазине игрушек. Она ограждена.
Маления выполнена довольно качественно и детализированной. Стоит отметить шлем персонажа, её одежду и длинный клинок. Автор публикации в подписи отметил, что просто хотел бы забрать эту Малению и поставить в свою комнату.
Пользователи в комментариях отметили, что статуя выглядит потрясающе, они бы определённо хотели заполучить что-то подобное в свою квартиру. Также можно найти множество слов о том, что Маления — сложнейший босс Elden Ring, которого многие до сих пор не победили.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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