Google в России готовится к банкротству

18 мая информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что российский филиал Google ООО «Гугл» планирует сообщить о своём банкротстве. Компания хочет обратиться в арбитражный суд и заявить о банкротстве.
Ранее на филиал Google в России накладывали различные штрафы, однако оплачивать их компания не стала. Возможно, их скопилось слишком много, а теперь филиалу не получится всё погасить. В данный момент на компании числятся штрафы на сумму в 7,2 млрд руб. Эту сумму было необходимо погасить до 19 марта.
17 мая стало известно, что в России не планируют закрывать YouTube. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
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