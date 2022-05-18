Режиссёр «Игры в кальмара» уже придумал идеи для второго сезона

Режиссёр популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк дал интервью изданию Vanity Fair. В нём он рассказал, что ведёт заключительные переговоры с Netflix по поводу выхода второго сезона шоу к концу 2023-го или 2024-го.

Также Дон Хёк отметил, что уже набросал идеи для второго сезона. Вышло где-то на три страницы — всё это режиссёр планирует превратить в полноценный сценарий. Когда он будет готов, пока неизвестно.

Второй сезон «Игры в кальмара» точно представит больше интересных и опасных игр на выживание. Об этом рассказывал Дон Хёк. После своей премьеры шоу буквально выстрелило и стало очень популярным. Фанаты надеются, что продолжение не разочарует.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!