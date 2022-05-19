СМИ: в Москве уже начали закрываться кинотеатры

Как сообщают «Известия», объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк/Формула Кино» уже отказалась от двух своих объектов в Москве. Владельцы торговых центров крайне недовольны этим и планируют обратиться в суд, поскольку с кинотеатрами у них заключён так называемый «неразрывный договор». Это значит, что они обязаны продолжать работу до завершения контракта.
Ситуацию осложняет то, что в некоторых кинозалах в ТЦ перегородки между залами сделаны из бетонных конструкций, которые не подлежат сносу. Поэтому цена демонтажа может превышать потенциальный доход от другого арендатора. Из-за этого собственники ТЦ готовы ждать возвращения кинотеатров и не менять конструкцию здания.
О невероятно тяжёлой ситуации на отечественном кинорынке рассказывали представители Ассоциации владельцев кинотеатров. Эксперты прогнозируют кинотеатрам убыток в размере 11 млрд рублей к концу 2022 года. При этом к лету могут закрыться до 50% кинозалов РФ.
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