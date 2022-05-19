Borderlands 3 раздают в Epic Games Store, но не в России

Первой мистической игрой Epic Games Store стала Borderlands 3 — кооперативный шутер ознаменовал собой началу масштабных раздач, которые продлятся целый месяц. В прошлые годы в это время раздавали GTA 5 и Civilization 6.
Однако, поскольку 2K Games прекратила свою деятельность в России, официально забрать игру для российских пользователей не получится — для этого предстоит создавать новую учётную запись другой страны, как это было с Total War: Warhammer и Prey.
В России на странице ничего нет
Вместе с этим в Epic Games Store стартовала традиционная весенняя распродажа — даже с купоном на скидку. Правда, теперь она даёт лишь возможность сэкономить дополнительные 25% при покупке от 899 рублей. Вместо 650 рублей — примерно 225 рублей (если мы берём цену в 899 рублей). Жаль!
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