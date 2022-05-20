Авторы Genshin Impact раскрыли сроки выхода обновлений 2.7 и 2.8

Студия miHoYo наконец рассказала, когда фанатам Genshin Impact ждать следующего крупного обновления. Апдейт 2.7 выйдет уже 31 мая в 1:00 мск, а обо всех деталях расскажут на специальном стриме 20 мая в 15:00 мск. Посмотреть его можно будет на официальном канале игры на Twitch.

Авторы заявили, что будущее обновление пробудет в игре примерно шесть недель, а патч 2.8 выйдет уже 13 июля. Судя по всему, разработчики уверены в этой дате, даже несмотря на жёсткий локдаун в Китае из-за вспышки COVID-19.

Ранее авторы Genshin Impact анонсировали двух новых персонажей: Е Лань стихии Гидро и электрогероиню Куки Синобу. Судя по всему, их добавят в игру вместе с апдейтом 2.7.

Новость по теме Для Genshin Impact представили двух новых героев — Куки Синобу и Е Лань

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