Фото: уродливый Соник в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь»
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18 мая стало известно, что в фильм «Чип и Дейл спешат на помощь» заглянет уродливая версия Соника, которая изначально должна была появиться в одноимённой ленте про ежа.
Потом его заменили на другую версию, которую фанаты уже одобрили, однако создатели ленты «Чип и Дейл спешат на помощь» действительно подшутили над этим Соником и добавили его в картину. Можно заметить даже вывеску, где Соника назвали уродливым. Кадры опубликовало сообщество MovieBlog.
«Чип и Дейл спешат на помощь» уже доступен на Disney+, однако в России сервис не работает. Притом создатели не перевели фильм на русский язык даже с помощью субтитров.
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