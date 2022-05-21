Морган Фриман теперь никогда не сможет приехать в Россию

МИД России опубликовал список американцев, которым пожизненно запретили въезд в страну. В перечень попали 963 человека, включая актёра Моргана Фримана.

Актёру запретили въезд в страну из-за обращения 2017 года. На сайте МИД России указывается, что Фриман «в сентябре 2017 года записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной». Также в РФ больше не сможет приехать бывший генеральный директор Dreamworks Джеффри Катценберг.

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Кроме них, в список попало множество американских чиновников и политиков, включая президента США Джо Байдена. Также там оказался основатель Meta* Марк Цукерберг, которого ранее внесли в стоп-лист. Он тоже не сможет приехать в Россию.

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* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.