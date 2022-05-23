Авторы League of Legends показали геймплей за Бел'Вет — нового чемпиона MOBA

Riot Games представила ролик по League of Legends, в котором показала геймплей за нового чемпиона Бел'Вет. Способности Императрицы Бездны пока не раскрыли, но представление о них можно получить в видео.

Судя по ролику, Бел'Вет может совершать несколько рывков подряд, во время которых на соперника накладывается негативный эффект. При активации ульты Императрица Бездны перевоплощается и усиливает свои характеристики.

Ранее авторы Legue of Legends показали сюжетный ролик про Бел'Вет из Бездны. Главная цель чемпиона — уничтожение Рунтерры и создание нового мира.

Подробности и дату выхода Бел'Вет разработчики пока не раскрыли. Если верить утечкам, чемпион станет лесником-дуэлянтом, а его появление в League of Legends состоится в первой половине июня.

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