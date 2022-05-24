В новом приключении для пиратской Sea of Thieves игроки определят развитие сюжета

Авторы пиратского экшена Sea of Thieves представили приключение «Затерянные пески». События развернутся вокруг проклятого форпоста «Золотые пески» — игрокам предстоит сделать выбор: примкнуть к Братству охотников для восстановления форпоста или присоединиться к компании «Кости мертвеца» и всячески мешать врагам.
Разработчики заявляют, что по итогам противостояния они определят, какая из сторон добилась бóльшего успеха, и изменят сюжет в том или ином направлении. Что конкретно изменится после окончания события, неизвестно.
Событие «Затерянные пески» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Это будет первое сезонное приключение в пиратском экшене — авторы пообещали добавлять новые ивенты каждый сезон.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 мая 2022
-
13:55
-
13:35
-
13:22
-
12:51
-
12:22
-
11:53
-
11:23
-
10:54
-
10:24
-
09:54
-
09:25
-
08:55
-
08:23
-
00:07
- 23 мая 2022
-
23:10
-
23:02
-
22:23
-
22:09
-
21:39
-
20:57
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:00
-
18:50
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
17:02