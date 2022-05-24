Разработчик из России сделал эмулятор PS4 и PS5 для ПК

Разработчик под ником InoriRus выпустил для ПК эмулятор PS4 и PS5 под названием Kyty, который находится на ранней стадии создания. Несмотря на это, на нём уже можно запустить несколько игр.

Автор эмулятора уточнил, что пока через него нельзя запустить игры с PS5. Из библиотеки PS4 работают несколько простых проектов вроде Worms W.M.D. При этом всё ещё возможны различные графические сбои, зависания и низкая частота кадров.

Кроме этого, разработчик пока не реализовал сетевые функции, поддержку видео в формате mp4 и нескольких пользователей.

Kyty подходит только для Windows 10x64, а пути к некоторым папкам и параметрам жёстко запрограммированы. Для запуска эмулятор необходимо скачать и извлечь в нужную папку, после чего создать конфигурацию. Затем следует указать путь к месту с исполняемыми файлами PS4 (elf).

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