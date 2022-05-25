Из-за лутбоксов Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах

Activision Blizzard заявила, что Diablo Immortal не выйдет в некоторых странах. В данном случае речь идёт о Бельгии и Нидерландах — эти государства известны своим жёстким законодательством в отношении лутбоксов.

Игра не будет доступна в этих странах через мобильные магазины приложений на iOS и Android, а также на ПК в Battle.net. В компании отметили, что это связано с «текущими условиями работы в Бельгии и Нидерландах».

Ранее с проблемами в этих странах столкнулась и Electronic Arts. Корпорация уже два года участвует в судебных заседаниях, пытаясь доказать, что лутбоксы нельзя приравнивать к казино. В марте компании удалось убедить суд Нидерландов в том, что наборы не являются отдельной азартной игрой, поэтому для их использования не нужна лицензия.

Diablo Immortal выйдет на iOS и Android 2 июня. В этот же день начнётся открытое тестирование на ПК. Пока неясно, будет ли доступен проект в России.

Новость по теме Blizzard раскрыла системные требования Diablo Immortal

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!