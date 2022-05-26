Сон Хын Мин возглавил 36-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 36-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с рейтингом 92. Рядом с ним расположился левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон с 91 баллами.
Лучшие карточки 36-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Сон Хын Мин — 92
- Эндрю Робертсон — 91
- Анхель Ди Мария — 90
- Илкай Гюндоган — 88
- Алессандро Бастони — 88
- Анди Делор — 87
- Габриэл Паулиста — 86
- Диего Лопес — 86
- Оливье Жиру — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 1 июня. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила команду сезона Ла Лиги в честь окончания чемпионата Испании. Главным героем стал нападающий «Реала» Карим Бензема — его усиленная карточка достигла рейтинга 98. Для сравнения: Криштиану Роналду и Роберт Левандовски получили по 97 баллов.
Новость по темеКарим Бензема признан лучшим игроком сезона в FIFA 22
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