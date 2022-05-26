Сон Хын Мин возглавил 36-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 36-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с рейтингом 92. Рядом с ним расположился левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон с 91 баллами.

Лучшие карточки 36-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Сон Хын Мин — 92

Эндрю Робертсон — 91

Анхель Ди Мария — 90

Илкай Гюндоган — 88

Алессандро Бастони — 88

Анди Делор — 87

Габриэл Паулиста — 86

Диего Лопес — 86

Оливье Жиру — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 1 июня. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила команду сезона Ла Лиги в честь окончания чемпионата Испании. Главным героем стал нападающий «Реала» Карим Бензема — его усиленная карточка достигла рейтинга 98. Для сравнения: Криштиану Роналду и Роберт Левандовски получили по 97 баллов.

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