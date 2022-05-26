Resistance: Retribution готовят для PS4 и PS5 в PS Plus

В Азии уже стартовала новая подписка PS Plus, однако там недоступно больше половины ожидаемых релизов. Именно поэтому судить о предложении не стоит хотя бы до американской премьеры — она запланирована на 13 июня.
Впрочем, новости о грядущих релизах в подписке появляются регулярно тут и там. Сегодня, например, вслед за возрастным рейтингом God of War Ragnarok в Корее выдали удостоверение и портативной Resistance: Retribution.
Это экшен от третьего лица, созданием которого занималась студия Sony Bend — разработчики Syphon Filter, Uncharted: The Golden Abyss и Days Gone. Игра получила отличные отзывы и признание игроков, однако продолжения не последовала. Вместо этого на PS Vita от другой команды вышла провальная Resistance: Burning Skies.
Основная серия Resistance выходила на PS3 — созданием трилогии занималась студия Insomniac Games (Ratchet & Clank, Spyro the Dragon, «Человек-паук»). Третья часть вышла в 2011 году и, несмотря на отличные отзывы, плохо продалась. После этого о серии ничего не слышно.
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