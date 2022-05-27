Нейросеть нарисовала героев «Атаки Титанов» по текстовому описанию. Мы сравнили их с аниме

Пользователи Reddit продолжают экспериментировать с нейросетью на сайте Artbreeder. Юзер под ником sylveonby решил воссоздать героев «Атаки Титанов» по текстовому описанию, которые «могли бы сняться в полнометражной экранизации». В целом нейросети удалось нарисовать предельно реалистичных героев, которые сильно напоминают их версии из культового аниме. Особенно удались Леви и Микаса Аккерманы.

Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов», которое создано по одноимённой манге Хадзимэ Исаямы, рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.

Напомним, финальная часть 4-го сезона «Атаки титанов» выйдет в 2023 году.

Эрен Йегер

Леви Аккерман

Микаса Аккерман

Армин Арлерт

Зик Йегер

Эрвин Смит

Хистория Рейсс

Райнер Браун

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