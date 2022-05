Слух: God of War и «Наруто» бесплатно подарят подписчикам PS Plus в июне

В сеть утёк список бесплатных игр PS Plus на июнь 2022 года. Источником послужил испанский сайт Areajugones. Подборка получилась скудной, поэтому создаётся ощущение, что она всё же может оказаться правдивой.

Во-первых, флагманом станет God of War (2018) — игра уже доступна подписчикам на PS5 через PS Plus Collection, однако подобное не исключает появление в ежемесячной подборке. Ранее подобное уже случилось с Days Gone: она была в PS Plus Collection и потом попала в подборку месяца.

God of War также войдёт в библиотеку PS4 и PS5 в новой подписке PS Plus на тарифах Extra и Deluxe.

Две другие игры — сетевой файтинг по мотивам «Наруто», Naruto to Boruto: Shinobi Striker, и файтинг в стиле Super Smash Bros. Ultimate, но с героями телеканала Nickelodeon вроде Губки Боба — Nickelodeon All-Star Brawl.

Официально раздачу объявят вечером 1 июня, а доступна она станет 7-го числа.