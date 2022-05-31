В V Rising упростили поиск лестницы и увеличили размер клана

Создатели V Rising выпустили новый патч, который исправляет некоторые ошибки и графические настройки. Также в вампирской выживалке теперь легче найти лестницы для замка.
Из графических настроек разработчики добавили пункт «Качество текстур» (Texture Quality) и возможность ограничить частоту кадров. Кроме этого, исправили ошибки в отображении атмосферы и настройках сглаживания.
В самой игре упростили поиск лестниц для замка, которые теперь находятся в пункте «Этажи замка» (Castle Floors). Разработчики исправили ошибки с отображением объектов и падением производительности, а также увеличили размер клана до 50 вампиров.
Кроме этого, создатели V Rising исправили ошибки в PvP, восстановлении способностей, частоту выпадения предметов и дублирования крови. Выживалка доступна на ПК в раннем доступе Steam.
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