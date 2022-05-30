Авторы V Rising готовят большие обновления с новыми локациями и заклинаниями

Создатели V Rising снова поблагодарили игроков за продажи в миллион копий и рассказали о ближайших планах. Разработчики хотят довести вампирский выживач до версии 1.0, где обещают много нового контента, а также готовы рассмотреть релиз на консолях.
Для начала разработчики хотят исправить найденные ошибки, улучшить работу серверов и собрать отзывы. Вместе с этим в V Rising начнут добавлять новый контент, который уже готовится. Из-за этого апдейты будут большими, но не очень частыми.
Для релизной версии V Rising разработчики уже готовят нечто «особенное». Обещают новые ресурсы, возможности улучшить замок, оружие, магию и территории. Также показали концепт-арт будущей локации.
До этого создатели V Rising рассказали, что до выхода из раннего доступа предстоит ещё много работы. Затем разработчики рассмотрят варианты переноса выживача на консоли и другие платформы.
V Rising доступна на ПК в Steam. Выживач купили более миллиона раз за неделю с выхода в раннем доступе.
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