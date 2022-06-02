The International 2022 по Dota 2 пройдёт в октябре. На нём впервые поучаствуют 30 команд
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Valve наконец поделилась деталями The International 11 — крупнейшего киберспортивного турнира в истории. В этом году чемпионат мира посетит целых 30 команд, а их выступления разделят на несколько этапов:
- 8-12 октября — финальная часть региональных отборов на турнир.
- 15-18 октября — групповой этап.
- 20-23 октября — плей-офф.
- 29-30 октября — финальные игры за чемпионство.
Напомним, что The International 11 пройдёт в Сингапуре. Матчи за DPC-очки, которые напрямую влияют на попадание в турнир, стартуют уже 6 июня.
Новость по темеThe International 2022 пройдёт в Сингапуре
Игроков также ожидает обновление 7.31d — разработчики обещают выпустить довольно крупный апдейт уже 8 июня. Примерно в это же время геймеров порадуют боевым пропуском, с помощью которого они смогут увеличить призовой фонд The International 11.
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