В России заблокировали VPN-сервис Proton VPN

В начале июня российские пользователя VPN-сервиса Proton начали сообщать о проблемах с подключением к программе. В компании заявили, что разработчики не вносили в приложение никаких изменений, так что проблема не связана с их действиями.

2 июня Роскомнадзор подтвердил изданию РБК блокировку Proton на территории России. В органе отметили, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой».

Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

Ранее руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич выразил обеспокоенность популярностью VPN-сервисов среди россиян. Судя по всему, блокировка Proton — первая и, возможно, не последняя мера, принятая против обхода блокировок.

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