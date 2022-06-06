iOS 16, новые MacBook и процессор M2 — главные продукты Apple на презентации WWDC 2022

Компания Apple провела презентацию WWDC 2022, на которой представила iOS 16 и её особенности, а также несколько продуктов. Среди них оказались ноутбуки MacBook Air и Pro на новейшем процессоре M2.

Одной из главных особенностей iOS 16 станет обновлённый экран блокировки, который дадут персонализировать. Теперь пользователь сможет менять шрифт и цвет часов, ставить фильтры на изображение и несколько виджетов. При этом менять картинки и эффекты можно не заходя в настройки.

Новые функции получили и уведомления. Теперь разработчики приложений могут создавать «Живые уведомления», которые будут отображаться на экране блокировки и обновляться. Например, таким образом пользователь сможет сразу увидеть статус вызванного такси или посмотреть счёт спортивного матча.

Развитие получили и режимы фокусирования. Теперь они распространяются на вкладки браузера, сообщения и почту. А в самом приложении iMessage дадут редактировать отправленные сообщения, как в мессенджерах. Также появится функция SharePlay в FaceTime и iMessage.

Большое внимание уделили распознаванию текста и объектов на фотографиях. Теперь сообщения можно озвучить или вводить текст с помощью голоса. Кроме этого, различные части фотографий можно вырезать и перенести в другие приложения или создать коллаж.

Улучшат и семейный доступ, в котором станет проще настраивать новые устройства для детей. Фотографиями со членами семьи можно делиться сразу после съёмки, а система определит, кто попал в кадр. При желании можно настроить автоматическое добавление изображений в общую библиотеку.

В iOS 16 переделали приложение «Дом», добавили карты с трёхмерными объектами и новые функции в Apple Pay и CarPlay, но в России большинство из них недоступны.

Apple рассказала и про особенности watchOS 9. В ней появились новые циферблаты, функции для контроля бега, приложение «Медикаменты» и контроль фаз сна. Кроме этого, «Фитнес» будет доступен на всех iPhone без привязки к Apple Watch.

Также Apple представила новый процессор M2. По словам компании, CPU будет на 18% быстрее M1, а GPU — на 25-35%. При максимальных показателях энергопотребление станет больше.

Особенности процессора M2

Вместе с этим компания представила новый MacBook Air на M2, экран которого на 25% ярче и насыщеннее прошлой модели. Устройство станет быстрее на 38%, тоньше на 20% и получит 4 цвета. Кроме этого, показали и MacBook Pro на процессоре M2.

Особенности MacBook Air

Особенности MacBook Pro

Затем Apple показала новую macOS 13 Ventura. В операционной системе появится функция управления окнами, в которой можно сосредоточиться на одной программе, а остальные — сгруппировать сбоку. В почте позволят задавать время для отправки писем. Safari будет работать быстрее и позволить делиться группой вкладок.

Также компания рассказала про обновлённые алгоритмы для гейминга, которые улучшат производительность игр. Первой игрой с поддержкой функций станет No Man's Sky. Кроме этого, на Mac выйдет Resident Evil Village. По словам разработчиков, экшен работает в 4K на Mac Studio.

Особенности macOS 13

После Apple вернулась к своим устройствам и представила Continuity Camera. Она позволит прикрепить iPhone к крышке ноутбука или экрану Mac и использовать в качестве вебкамеры. Функция появится позже в этом году.

В новой iPadOS 16 появится приложение погода и возможность совместного редактирования документов. При этом участникам коллаборации можно позвонить и вместе менять файлы. Можно будет и рисовать в компании в новом приложении Freeform. Также ОС позволит загружать игровые данные без необходимости выключать игру. Функция будет доступна и на iOS 16.

Также на iPadOS 16 улучшили работу с памятью и добавили новый режим для экрана. Он позволит приблизить качество изображения к дисплеям Apple. Появится и функция по управлению окнами, как на macOS 13 Ventura. При этом окна позволят переносить на второй экран.