Стартовали съёмки второго сезона сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Создатели сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном объявили, что начали съёмочный процесс второго сезона. Неясно, сколько времени он продлится, однако фанатам не стоит ждать его выхода в 2022 году — съёмочный процесс обычно занимает несколько месяцев, а затем ещё какое-то время уходит на монтаж и создание спецэффектов.
Второй сезон будет посвящён последствиям первого сезона и ещё глубже раскроет главного героя. События сиквела «Доктора Стрэнджа» также повлияют на будущее сериала, ранее об этом сообщал шоураннер Майкл Уолдрон. Помимо Хиддлстона, к своим ролям вернутся Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер) и Оуэн Уилсон (Мобиус).
Первый сезон ранее был самой успешной премьерой в сервисе Disney+ — первую серию посмотрели 2,5 млн домохозяйств. Только в начале июня этот результат смог превзойти «Оби-Ван Кеноби».
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