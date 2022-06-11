Только Windows 10 и GTX 960: скоро Resident Evil 2, 3 и 7 повысят требования для ПК

Capcom опубликовала минимальные системные требования для обновленных Resident Evil 2, 3 и 7. Так, они больше не будут официально поддерживать Windows 7 и 8 — только «десятка» или новенькая «11».

Изменения коснулись и видеокарт: если раньше для запуска подходили NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x, то после обновлений потребуются как минимум NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 460.

Компания не сообщала, когда именно выпустит апдейты для Resident Evil 2, 3 и 7, и насколько в играх изменится графика. По словам инсайдеров, в проекты добавят поддержку трассировки лучей и повышенную частоту кадров — причём функции будут доступны также на PS5 и Xbox Series. Все подробности мы наверняка узнаем уже 14 июня на презентации Capcom.