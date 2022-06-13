Настоящее чудо: как в Horizon Forbidden West исправили графику

В начале июня Guerrilla Games выпустила большой патч для Horizon Forbidden West, который был нацелен на исправление большой проблемы графики — на растительность, особенно в режиме с 60 FPS, было невозможно смотреть. Она вся «дрожала» и была в шумах.
В Digital Foundry провели анализ новой версии игры, отметив, что разработчики успешно справились с задачей. Никаких проблем с отображением растительности больше нет. Вот сравнение двух версий игры: релизной и новой.
Специалисты связались с Guerrilla, чтобы узнать, каким образом была решена проблема. Если совсем кратко, то студия пересмотрела работу апскейлера разрешения, а также изменила взаимодействие объектов для получения максимально идеального и стабильного изображения.
Однако, как оказалось, разработчики ещё и полностью пересобрали многие ролики из начала игры. Там вообще было много проблем, однако теперь они не только все решены, но и многие сцены улучшены.
Тут, например, теперь появилось объёмное освещение, которое даёт куда большую глубину изображению:
Тут также поменяли глобальное освещение и ракурс камеры:
Здесь вместо обычных облаков мы на фоне видим надвигающийся шторм запретного запада:
А тут и говорить нечего: вдобавок к переработанному освещению и размещению камеры теперь и Элой выглядит куда лучше:
Ещё из интересного: цифровые вывески вплоть до нового патча не освещали окружение вокруг:
С дальностью прорисовки тоже заметно поработали — на релизе были подобные проблемы, когда дым шёл из непрогрузившегося здания.
Здесь вообще часть моста не подгрузилась.
В целом, как отмечают в Digital Foundry, разработчики за несколько месяцев провели огромную работу и довели техническое состояние практически до идеального. И работа продолжается — студия уже пообещала патч для владельцев телевизоров с переменной частотой кадров (VRR).
Впрочем, ложка дёгтя всё же нашлась: последствиями улучшения изображения в режиме с 60 FPS стало изменение метода отрисовки изображения в режиме с 30 FPS с нативными 4К. Сейчас вместо сверхчёткого изображения там качество стало чуть ниже. Лучшим режимом теперь называют режим с 60 FPS.
Ролик Digital Foundry
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