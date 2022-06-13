Теперь официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год
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GSC Game World всё же отложила выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год, что подтвердил PR-менеджер студии Захар Бочаров изданию PC Gamer.
Это случилось чуть раньше ожидаемого, мы планировали объявить об этом в ближайшие дни. Но да, теперь игра выйдет в 2023 году.
S.T.A.L.K.E.R. 2 изначально планировали выпустить 28 апреля 2022 года, но позже выход отложили для повышения качества на 8 декабря того же года. Однако из-за спецоперации России на Украине разработчикам шутера пришлось переехать в Чехию, где теперь и продолжается разработка игры.
Возможно, в ближайшее время GSC Game World объявит более точную дату выхода игры. При этом в России она продаваться не будет по решению компании. Хотя те, кто успел сделать предзаказ в цифровых сервисах, всё же получат свои копии — как и подписчики Xbox Game Pass.
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