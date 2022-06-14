Resident Evil 2, 3 и 7 бесплатно обновили для PS5, Xbox Series и ПК

Capcom наконец обновила Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 для PS5, Xbox Series и ПК. На Xbox Series и ПК весь процесс максимально простой — владельцам игр нужно просто скачать новый патч. А вот на PlayStation ситуация сложнее.

Там версии для PS5 считаются отдельным продуктом — никакой проблемы бы и не было, если бы Sony не приостановила транзакции в российском PS Store. В остальных регионах надо просто скачать новые версии, но в России придётся пройти небольшой квест.

Как бесплатно обновить игры?

Владельцы любой из игр на PS4 могут обновиться до версий для PS5. Для этого на PS5 надо начать загрузку каждой из игр в версиях для PS4, чтобы в правом нижнем углу появилась кнопка бесплатного обновления до PS5. После этого переходим в настройки -> система -> дата и время. Там выбираем 2017 год.

Возвращаемся в главное меню и переходим во вкладку, где была кнопка бесплатного обновления. Там теперь должна быть цена — не переживайте, так и должно быть. При нажатии на кнопку вас должно переместить на страницу игры, где надо нажать на кнопку с ценой. Тогда продукт добавится в корзину.

После так надо сделать с остальными играми, которые вам надо обновить с PS4 на PS5. Лично я сейчас таким образом добавил в корзину RE2, RE3, RE7 и SnowRunner.

Когда все нужные апгрейды добавлены в корзину, возвращаемся в настройки и ставим корректный год — 2022-й. Теперь нам надо добавить что-то, что мы сможем приобрести. Подписчики PS Plus, например, могут выбрать бесплатный набор «Иней» для Warface.

Остальным нужно взять что-то очень дешёвое в PS Store, чтобы хватило денег на внутреннем кошельке.

После выбираем оплата — и всё должно пройти.