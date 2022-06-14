Финал Assassin's Creed Valhalla выпустят до конца 2022 года
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Ubisoft в рамках празднования 15-летия Assassin's Creed рассказала, что к концу года выпустит заключительное сюжетное обновление для Assassin's Creed Valhalla — с ним «закончат историю Эйвор».
Что конкретно ждёт поклонников, неизвестно. Но это далеко не единственное бесплатное обновление для «Вальгаллы»:
- летом выпустят «Забытую сагу» — новый режим в стиле рогалика;
- до конца года появятся новые гробницы, фестивали и испытания мастерства.
Однако, похоже, после выпуска финала сюжета Эйвор поддержка игры прекратится. Там как раз и должна подоспеть новая часть Assassin's Creed — её анонс теперь ожидается в сентябре. Релиз же, похоже, придётся подождать до начала 2023 года.
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Assassin's Creed Valhalla вышла в ноябре 2020 года и показала рекордные продажи для всей серии.
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