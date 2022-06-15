Фото: Райан Гослинг в образе Кена для фильма «Барби»

В социальных сетях кинокомпании Warner Bros. опубликовала фото Райана Гослинга из фильма «Барби». На кадре можно увидеть актёра в образе известной куклы по имени Кен.

Особенно сильно выделяются волосы, джинсовая жилетка и нижнее бельё, на котором написано Ken. Ранее появлялись слухи, что Райан Гослинг будет не единственным Кеном в картине — так же как и Марго Робби будет не единственной Барби.

Если вдруг вы забыли, как выглядит Барби в исполнении Марго Робби

Журналист издания The New York Times рассказывал, что других Кенов сыграют Симу Лю и Шути Гатва, а роли Барби достанутся также Иссе Рэй и Хари Неф. А ещё в фильме ожидаются некие мета-элементы. Что под ними подразумевается, до конца не ясно.

«Барби» выйдет только в кинотеатрах 21 июля 2023 года.