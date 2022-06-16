Теория большего дурака: Билл Гейтс объяснил популярность NFT и криптовалют

Основатель Microsoft Билл Гейтс попытался объяснить популярность криптовалют и NFT-токенов. По его словам, она обусловлена так называемой «теорией большего дурака» — согласно ей, в мире всегда есть человек, который купит товар у другого человека по высокой цене в надежде перепродать актив по ещё более высокой стоимости.
Миллиардер, известный своим большим вкладом в благотворительность, с иронией прокомментировал один из самых популярных NFT-токенов — изображение шимпанзе в человеческом костюме.
Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир.
Тем временем капитализация рынка криптовалют упала до $ 926 млрд, хотя ещё в ноябре 2021 года составляла $ 2,9 трлн. В последний раз настолько низкий оборот на рынке был в начале прошлого года. А стоимость криптовалют упала до минимума за последние полтора года.
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